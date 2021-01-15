Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Девять китайских компаний, включая производителя электронных устройств Xiaomi, оказались в чёрном списке властей США. Дополнение к уже существующему перечню опубликовано на сайте американского министерства обороны.

В новом списке фигурируют предприятия из сферы телекоммуникаций и транспорта, например авиастроительная корпорация Comac, а также инвестиционные и девелоперские компании. Гражданам США запрещено вкладывать средства в эти компании из-за их связей с военно-промышленным комплексом Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон ведёт чёрный список, руководствуясь законом о защите национальных интересов от 1999 года. В январе 2021 года в США вступил в силу исполнительный указ действующего президента Дональда Трампа о запрете операций с ценными бумагами «коммунистических китайских военных компаний».

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