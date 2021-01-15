Москва, , 11:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский обратился к президенту США Дональду Трампу со словами поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

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«Будущее за такими как вы, и, я уверен, что вы или другой президент США ещё покажут пример честности, открытости и, самое главное, остановит тех, кто через коронавирус и другие заболевания, соцсети и финансовые структуры пытаются оставаться у власти бесконечно долго. Это у них не пройдёт», — отметил Жириновский.

Он заверил, что Трампа поддерживают все демократические силы.

«Держитесь и крепитесь, копите силы. С вами сегодня все демократы Земли, все люди доброй воли, все, кто хотят настоящей демократии и настоящей защиты прав человека, настоящей свободы. Всем надоели фальшь и обман не только в вашей стране, но и по всему миру — весь мир поражён коррупцией и фальсификациями разного рода, везде цензура везде произвол везде», — указал парламентарий.

В целом, Жириновский уверен, что Трамп сможет вернуться в Белый дом и сделать Америку «более значимым государством».