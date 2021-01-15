Москва, , 11:18 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 января проведёт в Москве переговоры с со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом 15 января рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«26 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — заявила она.

Также Захарова уточнила, что дипломаты намерены продолжить обмениваться мнениями по ряду вопросов международного уровня, включая ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, а также вопросы, связанные с положением дел в Сирии, Афганистане и в зоне Персидского залива.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ добавила, что, помимо этого, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят двустороннюю повестку дня, ее торгово-экономическую составляющую в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, и наращивание культурных и гуманитарных связей.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в январе приедет в столицу России с визитом.