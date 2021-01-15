Москва, , 11:13 — REGNUM Северный морской путь имеет большие перспективы в отношении наращивания объёма грузоперевозок. Об этом 15 января заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков на Гайдаровском форуме.

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«Развитие Северного морского пути — я вспоминаю, когда в первый раз мы на это смотрели ещё с министром по развитию Дальнего Востока Александром Сергеевичем Галушкой, и видели объём перевозок в 6 млн тонн. Думали, ну неужели, за счёт чего может вырасти, условно говоря, до 8 млн тонн? Это было шесть лет назад», — заявил Чекунков.

«В прошлом году мы перевезли 33 млн тонн. Поэтому сегодня мы считаем реалистичным достичь цели в 80 млн тонн к 2025 году. Напряжённо, но мы видим эти проекты. Нужно работать напряжённо, но с учётом того ледокольного флота, который создаётся, с учётом флота, который сами инициаторы проекта создают, кораблей защищённого класса… мы считаем, что и 80 млн к 2025 году, и 130 млн тонн к 2035 году — это реалистичная цель», — указал он.