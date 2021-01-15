Стокгольм, , 11:11 — REGNUM В свете недавних беспорядков в столице Соединенных Штатов Америки премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил с резкой критикой в адрес уходящего президента Дональда Трампа. О своем отношении к деятельности Трампа Лёвен заявил в эфире телеканала SVT.

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После печально известного штурма Капитолия в Вашингтоне в поддержку импичмента Дональда Трампа было подано немало голосов (232 голоса — прим. ИА REGNUM). Это произошло несмотря на тот факт, что до конца президентского срока Трампа осталась всего одна неделя.

В студии SVT премьер-министра Лёвена спросили, считает ли он, что Трампа нужно смещать с должности.

«Это должны решать сами Соединенные Штаты, их политики, это они должны принять это решение. Но я определенно считаю, что президент Трамп давно перешел многие границы», — ответил Лёвен.

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