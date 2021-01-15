Кампала, , 11:07 — REGNUM В Избирательной комиссии Уганды заверили, что передача результатов выборов в Национальный центр подсчета голосов продолжается, несмотря на общенациональное отключение интернета в стране. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление главы комиссии Симона Бьябакамы.

В соответсвии с заявлением, в центре подсчета голосов используют внутренний механизм для передачи результатов. Однако он не сообщил подробностей.

«Мы не используем местный интернет для передачи результатов. Мы используем нашу собственную систему. Не волнуйтесь, результаты придут, несмотря на то, что интернет был отключён», — сказал он журналистам.

В комиссии опубликовали предварительные результаты рано утром в пятницу, 15 января, с 330 избирательных участков. По предварительным результатам, действующий президент Йовери Кагута Мусевени лидирует.

В стране насчитывается в общей сложности 34 684 избирательных участка. Законодательство Уганды предусматривает, что избирательная комиссия должна объявить результаты, полученные от всех округов, и объявить их в течение 48 часов после закрытия избирательных участков.

Победители парламентских выборов будут объявлены в районных центрах подсчета голосов, а победитель президентских выборов будет объявлен в Национальном центре подсчета голосов в столице страны, Кампале.

Роберт Кьягуланьи, известный под сценическим псевдонимом Боби Вайн, является главным соперником действующего президента Мусевени, который находится у власти 35 лет.

Ранее на этой неделе власти распорядились заблокировать социальные сети, мессенджеры и ряд VPN, которые люди используют для обхода блокировок социальных сетей.

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