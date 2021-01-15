Ташкент, , 11:01 — REGNUM Уполномоченным Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по правам человека избрана Феруза Эшматова, сообщает 15 января агентство Kun.uz.

Ранее она возглавляла комитет по делам женщин и гендерного равенства в сенате республики. На посту уполномоченного Эшматова сменила Улугбека Мухаммадиева, который назначен омбудсменом в мае 2015 года.

Феруза Эшматова родилась в 1979 году в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. В 2000 году она окончила Университет мировой экономики и дипломатии. В 2015 году избрана депутатом Олий Мажлиса.