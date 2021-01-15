Богота, , 11:00 — REGNUM Коммунистическая партия Колумбии подвергла критике решение властей США внести Кубу в список стран, «поддерживающих» терроризм. Об этом говорится в распространённом заявлении партии.

«Куба нашла поддержку международного сообщества, выраженную в концерте Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, где страны, входящие в нее, потребовали снятия преступной экономической, финансовой и торговой блокады», — говорится в сообщении колумбийских коммунистов.

По словам представителей партии, данное решение демонстрирует «двойные стандарты имперской политики США», поскольку именно Вашингтон вторгается и нападает на другие страны, затрагивает их суверенитет и нарушает принцип самоопределения народов.