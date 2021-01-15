Баку, , 11:00 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей супругой Мехрибан Алиевой направился в город Шуша в Нагорном Карабахе. Соответствующая видеозапись 15 января выложена на странице супруги азербайджанского лидера в соцсети Instagram.

«Рано утром отправились в путь, направление — город Шуша», — говорится на запечатлённых кадрах президент Азербайджана, находящийся при этом за рулем автомобиля.

Напомним, город Шуша перешел под контроль Баку 8 ноября минувшего года в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, позднее Алиев объявил его культурной столицей страны.