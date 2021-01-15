Берлин, , 11:00 — REGNUM Большинство жителей федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания выступают за хорошие отношения с Россией. Об этом премьер-министр этого региона ФРГ Мануэла Швезиг заявила в интервью RND.

Сотрудничества с РФ хотят 80% населения, отметила она. Швезиг напомнила о тесном партнёрстве региона с Ленинградской областью, которое существует много лет.

«Это не значит, что мы не критичны, но критика и диалог неотделимы друг от друга», — добавила Швезиг.

Она высказалась против критики в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2». Противники строительства газопровода испытывают неприязнь к России, от них не исходит объективная критика проекта. Если бы трубопровод прокладывали из Скандинавии, его критиковали бы меньше, полагает она.

Швезиг ожидает, что власти ФРГ обсудят снятие американских санкций с европейских компаний с новой администрацией США.

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