Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл до сих пор защищал президента США Дональда Трампа в «бесчисленных кризисах». Однако теперь верный (?) союзник может предать и свергнуть президента — незадолго до окончания срока его полномочий. Об этом в своей авторской статье написала журналист шведской газеты Aftonbladet Давид Петерсон.

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Последние дни Трампа на посту президента начались так же, как и его президентский срок — со споров и конфликтов. Но есть принципиальная разница: один из главных защитников президента теперь грозится лишить его защиты.

«Я еще не решил, как голосовать, и я намерен выслушать юридические аргументы, представленные Сенату», — заявил 14 января своим коллегам-республиканцам Митч МакКоннелл, который был членом Сената США более 35 лет.

Журналист отметил, что в течение 13 из этих лет он руководил работой республиканцев и считался сильным человеком партии. Последние четыре года Макконнелл поддерживал Трампа всеми «правдами и неправдами», в том числе настойчиво защищая его во время предыдущего судебного процесса в Сенате по делу об импичменте в 2019 году, отметил он.

«Сообщается, что Макконнелл собирается отстраниться от Дональда Трампа. Как раз перед тем, как процесс импичмента дойдет до Сената, где МакКоннелл является лидером республиканского большинства. Кроме того, именно он решает, следует ли созвать Сенат в мгновение ока, чтобы иметь возможность провести голосование, — чего он делать не собирается, — а это означает, что процесс начнется только после того, как Джозеф Байден будет приведен к присяге в качестве президента США», — написал Петерсон.

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