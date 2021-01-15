Стокгольм, , 10:56 — REGNUM 14 января шведская газета Expressen, на счету которой несколько крупных разоблачений халатного поведения высокопоставленных чиновников в разгар пандемии коронавирусной инфекции, смогла установить, что недавняя поездка министра обороны Швеции Петера Хультквиста, носила не только официальный характер, но и преследовала личные цели. Однако уже в тот же день источник газеты смог сообщить редакции, что в течение осени-зимы 2020 года, Хультквист в личных целях посещал Финляндию как минимум два раза. Поездки министра прямо противоречат действующим в Швеции рекомендациям Агентства общественного здравоохранения.

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Петер Хультквист покинул министерство обороны Швеции вечером 28 декабря. По информации Expressen, в 20:00 (22:00 по Москве) паром Amorella с министром обороны на борту отправился в Турку (Финляндия). Поездка министра закончилась встречей с его финским коллегой министром обороны Антти Кайкконеном. Вскоре после публикации Expressen пресс-секретарь Хультквиста признал, что «часть поездки осуществлялась в личных целях».

Однако источник Expressen утверждает, что Хультквист посещал Финляндию еще в октябре 2020 г, а на рубеже октября-ноября он направился на остров Готланд. Новогодний визит Хультквиста в Финляндия мог завершиться 5 января, однако поездку домой министр отменил.

«Я обычно не распространяюсь о своих различных поездках», — заявил Хультквист в ответ на последнюю публикацию Expressen.

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