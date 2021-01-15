Кампала, , 10:36 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Уганды Симон Мугеньи Бьябакама охарактеризовал прошедшие президентские и парламентские выборы как «успешные», передаёт Daily Monitor Uganda.

На пресс-конференции в столице страны, Кампале, Бьябакама заявил, что явка была высокой, и голосование произошло в основном мирно, несмотря на меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса.

По информации наблюдателей, урны для голосования прибывали на избирательные участки с опозданием, а биометрические машины для проверки личностей избирателей выходили из строя. Однако Бьябакама сказал, что это всего лишь единичные случаи.

Главный оппозиционный кандидат в президенты Боби Вайн заявил, что некоторые из его наблюдателей были арестованы.

Главным конкурентном Вайна является действующий президент Йовери Мусевени, который находится у власти уже почти 35 лет.

Мусевени сказал, что он примет любой результат выборов, если в ходе голосования не будет допущено никаких нарушений.

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