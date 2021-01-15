Ташкент, , 10:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил бывшего хокима (главу) Ташкента Рахманбека Усманова заместителем министра транспорта республики, 15 января сообщает агентство Kun.uz.

Усманов возглавлял администрацию столицы республики с 2011 года по апрель 2018 года. С апреля по октябрь 2018 года чиновник работал первым заместителем начальника агентства автомобильного транспорта. Последнее время Усманов работал хокимом Юнусабадского района Ташкента.

Ранее Шавкат Мирзиёев освободил от должности заместителя министра транспорта Узбекистана Даврона Дехканова. Решение принято после совещания в правительстве 4 января.