Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс заверил, что на церемонии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена 20 января будет обеспечена безопасность. Об этом он заявил 14 января на встрече с руководителями правоохранительных органов.

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Пенс подчеркнул, что власти намерены обеспечить безопасную инаугурацию, чтобы Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесли присягу в соответствии с американскими традициями.

«Мы все пережили день 6 января», — напомнил Пенс о беспорядках на Капитолийском холме. Он также привёл слова действующего президента Дональда Трампа о приверженности упорядоченной передаче власти.

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