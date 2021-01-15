Новочеркасск, Ростовская область, , 09:54 — REGNUM В Ростовской области назначили нового главу следственного отдела по Новочеркасску. Руководящую должность занял Андрей Треглазов. Полковник юстиции до назначения на эту должность около десяти лет руководил следственным отделом по Батайску. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трудовую деятельность Треглазов начал в январе 2003 года в органах прокуратуры Ростовской области. С сентября 2007 года был принят в отдел по расследованию особо важных дел СКР.

Награждён ведомственной медалью «За безупречную службу» второй и третьей степени, а также знаком отличия «За службу закону».

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