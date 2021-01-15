Москва, , 09:53 — REGNUM В Госдуме осудили бизнес-войны фармацевтических компаний на фоне пандемии коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer. По данным норвежского агентства лекарственных средств, все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Чудовищные последствия бизнес-войны западных фармацевтических фирм на фоне пандемии, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Вакцинация на Западе фактически является испытанием препаратов на живых людях. Вакци-nazi, обыкновенные фашисты XXI века», — отметил депутат в Facebook.