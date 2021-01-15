Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Администрация действующего президента США Дональда Трампа не намерена добавлять новые китайские компании в список предприятий, по её мнению связанных с военной отраслью КНР. Об этом заместитель главы Госдепартамента США Кейт Крач заявил 14 января, передаёт Reuters.

Крач напомнил, что ранее в этот день чёрный список пополнили девять юридических лиц из Китая. Это последнее расширение перечня при действующей администрации. Китайские корпорации Alibaba, Tencent и Baidu он назвал имеющими «высокое стратегическое» значение для армии КНР.

Источники Reuters сообщали 13 января, что администрация Трампа не стала вносить в чёрный список Alibaba, Tencent и Baidu.

Речь идёт о списке, который власти США составляют в соответствии с законом от 1999 года. Туда включают компании, работающие в США и якобы связанные с китайским военным сектором.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба Пентагона проинформировала о включении в этот перечень девяти китайских компаний, в числе которых производитель смартфонов Xiaomi и Китайская корпорация коммерческой авиации.

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