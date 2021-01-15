15 января 2021 | Время чтения 10 мин

Несколько важных фактов, которые отражают совместную для наших стран повестку. Это и взаимная помощь друг другу в борьбе с эпидемией, и противодействие «политизации коронавируса», и, что очень важно, углубление взаимодействия Москвы и Пекина в отстаивании исторической памяти, связанного с отмеченным в 2020 году 75-летием Великой Победы наших стран во Второй мировой войне, одержанной над ударными силами мировой реакции и агрессии – нацистской Германией и милитаристской Японией.

Владимир Павленко, , 10:56 — REGNUM Посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй выступил в российских СМИ с очередным развернутым интервью. Помимо общей оценки итогов 2020 года и планов на наступивший, 2021 год, прежде всего для российско-китайских отношений, дипломат, зарекомендовавший себя последовательным сторонником укрепления двусторонних связей, остановился на основных направлениях их развития, а также на задачах, которые стоят перед КНР в наступившей XIV пятилетке.

Чжан Ханьхуэй Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, ключевой характеристикой текущей ситуации в мире, которая ярко проявила себя в 2020 году, Чжан Ханьхуэй назвал, разумеется, пандемию коронавируса, подчеркнув, что она нанесла серьезный ущерб как глобальной экономике в целом, так и экономикам конкретных стран. Эпидемия ударила по национальным экономическим интересам во всем мире настолько сильно, что для преодоления последствий потребуется много времени и сил. Помимо биологического вируса, вызвавшего всплеск заболеваемости, начавшийся с китайского Уханя в провинции Хубэй, посол с сожалением констатирует, что мир в ушедшем году потряс еще и «политический вирус», связанный с курсом и действиями администрации США. Прямо он эту страну не называет, но источник перечисленных тенденций, усугубивших эпидемию, — «безумства политики грубой силы», приверженности «менталитету холодной войны», проявлениям одностороннего государственного эгоизма и протекционизма, которые вызывали «глубочайшие потрясения международной обстановки», угадывается безошибочно. Это Вашингтон, игнорирующий взаимозависимость мира и сосредоточившийся на достижении победы в навязанной им остальному миру «игре с нулевой суммой». В интервью китайского дипломата хронологически не вошли последние американские события, связанные со штурмом Конгресса и беспорядками в Вашингтоне, но не вызывает сомнений, что если бы ответы на вопросы давались уже после этих эксцессов, оценки бы не изменились, настолько точно, емко и актуально они прозвучали. Во-первых, подчеркнул Чжан Ханьхуэй, вирус не знает национальных границ, и он наглядно продемонстрировал, что эффективный ответ на глобальные вызовы может дать только сплоченное международное сообщество, воспринимающее все происходящее через призму единой судьбы всех стран. Во-вторых, рассуждая о перспективах глобализации в этих условиях, дипломат, в отличие от многих поверхностных экспертов, очень тонко отделил ее экономический аспект от вопросов, связанных с «большой политикой». И это следует отметить особо, ибо именно амбиции по унификации мирового порядка, проявленные определенными политиками и силами на Западе, смешивают сегодня все карты, подрывая основы законного, легитимного международного порядка. Говоря о мировой экономике, Чжан Ханьхуэй отстаивает принципы равноправия, в том числе коллективный принцип формирования повестки международных институтов, которые, назовем вещи своими именами, на протяжении длительного времени функционировали в основном в западных интересах. Сейчас времена изменились, и новая реальность, в которой выросли и поднялись новые центры мирового влияния, расположенные за пределами Запада, закономерно требует адекватного, многостороннего участия, несовместимого с односторонними подходами и эгоистическим протекционизмом. В-третьих, в том, что касается глобальных политических вопросов, китайский посол безоговорочно ставит в центр легитимной мировой системы, основанной на подлинном международном праве, ООН, ее институты и учреждения. Иначе не отстоять главных исторических тенденций современности, к которым в интервью отнесены мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш.

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь Fmprc.gov.cn

С особым интересом и, можно сказать, энтузиазмом Чжан Ханьхуэй рассказывает о динамике российско-китайских отношений, современный подъем которых он непосредственно связывает с отношениями взаимного доверия и регулярными контактами, которые сложились между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Несколько важных фактов из перечня мероприятий, которые отражают совместную для наших стран повестку. Это и взаимная помощь друг другу в борьбе с эпидемией, и противодействие упомянутой «политизации вируса», и, что очень важно, углубление взаимодействия Москвы и Пекина в отстаивании исторической памяти, связанного с отмеченным в 2020 году 75-летием Великой Победы наших стран во Второй мировой войне, одержанной над ударными силами мировой реакции и агрессии — нацистской Германией и милитаристской Японией. Это и перекрестное проведение в наших странах Годов научно-технического и инновационного сотрудничества, в рамках которого реализуются более одной тыс. разнообразных общих проектов. И углубление, несмотря на пандемию, торгово-экономического взаимодействия и товарооборота. И, что необходимо выделить особо, теснейшая координация наших стран в международной политике, взаимная поддержка по ключевым, наиболее острым вопросам, совместная защита мира, стабильности, неразрывно связанная с сохранением сложившегося международного порядка.

Обращаясь к личному восприятию работы на столь ответственном дипломатическом посту в российской столице, Чжан Ханьхуэй подчеркивает глубокий интерес к нашей истории и культуре, которые его «завораживают». Это продолжает линию его первых заявлений после назначения в прошлом году, когда, прибыв Москву, он признался, что поскольку очень многое в его профессиональной судьбе и карьерном росте связано с нашей страной, с постсоветским пространством, должность руководителя дипломатического представительства КНР в Российской Федерации для него всю жизнь являлась мечтой, которая, наконец, осуществилась. По его словам, наши двусторонние отношения носят по-настоящему стратегический характер, «не зная предела своего развития». И продвигаются «только от хорошего к лучшему», служат источником развития и возрождения наших стран, играя одновременно важнейшую роль в поддержании глобального мира и стабильности.

В интервью содержится развернутый анализ количественных характеристик и показателей российско-китайского взаимодействия, а также приводится оценка его сильных и слабых мест, раскрывающая потенциал и перспективы дальнейшего движения Москвы и Пекина навстречу друг другу. Прежде всего, комментируя сокращение на 2,3% товарооборота за десять месяцев прошлого года, дипломат подчеркивает, что это очень хороший показатель, учитывая очень незначительный рост внешней торговли Китая в условиях пандемии — всего на 1,8%, а также рекордный характер достигнутых в 2019 году показателей товарообмена между Россией и Китаем — 110 млрд долларов. В истории такого еще не бывало, и эту позитивную тенденцию общими усилиями удалось сохранить. За прошедший год окончательные итоги еще не подведены, но уже сейчас ясно, что полученная цифра снова существенно превысит 100 млрд. Динамично развиваются все основные статьи экспортно-импортных операций. Осуществлен ряд поистине уникальных проектов, среди которых Чжан Ханьхуэй называет завершение строительства и подготовку к открытию моста через реку Амур между российским Благовещенском и городом Хэйхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. А еще участие китайских специалистов в строительстве Московского метрополитена, постоянно расширяющийся перечень соглашений и контрактов, участниками которых выступают как регионы двух стран, в том числе их столицы, так и отдельные отрасли, компании и предприятия.

Возведение российской части трансграничного моста через Амур Amurobl.ru

При этом в вопросах содержания двусторонней торговли посол КНР выступает за существенное расширение статей экспорта в пользу продукции высокой переработки, включая высокотехнологичные, наукоемкие отрасли — ядерную энергетику, авиацию и космос, технологии, научные исследования и т. д. Предлагается активизация российского участия в ряде тематических отраслевых экспортно-импортных выставок по модели ЭКСПО, которые регулярно проводятся в Китае. Отдельным вопросом, представляющим значительный интерес для обеих сторон, обозначается восстановление туристических обменов, удар по которым, нанесенный пандемией, оказался наиболее существенным. Чжан Ханьхуэй в связи с этим высоко оценил практику развития как в Китае, так и в России внутреннего туризма. Это важно с точки зрения создания и отработки тех новых маршрутов, которые позволят туристической отрасли быстро восстановиться после снятия нынешних эпидемиологических ограничений. Посол упомянул и о таком механизме, как многостороннее взаимодействие в рамках ШОС, в которой уже накоплен необходимый опыт обсуждения данного круга вопросов в формате министерских видеоконференций.

Учитывая интерес российской аудитории к вопросам развития Китая и целям наступившей в стране XIV пятилетки, дипломат подробно разъяснил политические и организационные инновации, внедряемые Китаем в связи с изменившейся международной обстановкой и повышением роли внутренних рынков. Важнейшим вкладом в современную стратегию Китая, которая будет использована при реализации целей и задач нового пятилетнего плана, является строительство «новой модели развития». В ней — здесь Чжан Ханьхуэй обращает внимание на указания Си Цзиньпина, облеченные в форму рекомендаций к плану пятилетки, принятых в октябре прошлого года 5-м пленумом ЦК КПК XIX созыва, основным признается внутренний цикл развития, в то время как внешнему циклу, связанному с экспортом, отводится роль инструмента содействия подъему внутреннего потребления. Отвлекаясь от самого интервью, отметим, что данное направление скорректированной стратегии развития КНР вызывает интерес не только у российской аудитории, в которой имеется глубокое понимание приоритетности внутренних рынков, но и в других странах. В том числе недружественных Китаю, которые подвергают этот поворот критике, пытаясь обвинить Пекин в отказе от либерализации экономики и международного сотрудничества. Предвосхищая подобные обвинения и раскрывая их конъюнктурный характер, китайский посол говорит о непреложных объективных причинах, которые его вызвали. Прежде всего речь идет об адаптации к изменениям глобальной торговой конъюнктуры; немаловажное значение уделяется удовлетворению существенно усложнившейся структуры внутреннего покупательского спроса, в которой приоритет отдается не количественным, а качественным показателям, а также мощной промышленной системе, появившейся в стране благодаря политике «реформ и открытости». В Китае, приводит Чжан Ханьхуэй конкретные цифры, насчитывается 130 млн участников рынка и более 170 млн человек, которые относятся к высококвалифицированным кадрам с высоким уровнем образования, опытом и профессиональными навыками. Все это ставит перед государственным руководством КНР задачи, решение которых является условием дальнейшего успешного развития.

Отдельной темой, по словам дипломата, является круг вопросов, связанных с российско-китайскими стратегическими договоренностями о взаимном сопряжении стратегий «Пояса и пути» и ЕАЭС. Именуя его «системной интеграцией», заложенной в Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС, Чжан Ханьхуэй подчеркивает, что постсоветский вектор в международном сотрудничестве Китая переживает расцвет во многом благодаря эксклюзивному характеру российско-китайских отношений. На это указывает и статистика, в рамках которой упомянутые 100 млрд долларов двустороннего товарооборота России и КНР — это практически 90% от 112-миллиардной взаимной торговли со всеми странами бывшего СССР.

Китайский контейнеровоз Hummelhummel

Отмечая, что Москва и Пекин своими отношениями символизируют единение не только интересов, но и исторических судеб, Чжан Ханьхуэй обращает внимание на рубежный характер 2020−2021 годов для самого Китая. С завершением XIII пятилетки страна подводит итоги реализации первого этапа выдвинутого КПК во главе с Си Цзиньпином стратегического плана «двух столетий». В 2021 году, к столетию КПК, подводятся итоги создания в стране общества «среднего достатка» и начинается переход ко второму этапу — построению мощной и современной социалистической державы. Этот этап, о котором, заметим, в последние недели неоднократно высказывался сам китайский партийно-государственный лидер, рассчитан до 2049 года, до «второго столетия», связанного с вековым юбилеем провозглашения Китайской Народной Республики, ознаменовавшим начало принципиально нового этапа в истории страны.

Со своей стороны ко всему сказанному можно лишь добавить то, что «отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», всестороннее развитие которых руководитель дипломатического представительства КНР в нашей стране рассматривает центральным звеном своей деятельности, не просто служат интересам наших стран и народов. Они исключительно важны и с позиций укрепления регионального и глобального мира и стабильности, а также в качестве яркого примера наличия у человечества иного, исторически альтернативного пути развития, отвергающего пресловутую борьбу всех против всех, к которой по мере расширения своего внутреннего кризиса последовательно сползает коллективный Запад. И как это нередко случается в истории, такие примеры очень часто, почти всегда, олицетворяют собой будущее.