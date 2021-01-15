Мехико, , 09:36 — REGNUM Мексика готова организовать производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Переговоры по этому вопросу с российской стороной намерен начать министр здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон Мануэль де ла О Кавасос. Об этом он сообщил в интервью изданию Universal.

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Де ла О Кавасос добавил, что намерен сделать это при поддержке директора частной больницы.

«Российские органы здравоохранения примут нас, и мы сможем узнать о возможной продаже вакцин штату Нуэво-Леон, и, что очень вероятно, лаборатория Гамалеи организует в штате производство вакцин», — сказал глава ведомства.

Это производство, как добавил министр, может быть организовано не только для жителей штата и Мексики в целом, но и для других стран.

Де ла О Кавасос подчеркнул, что занимается поиском других вакцин, чтобы не ждать медленной доставки препаратов от федерального правительства.

«Это непростая задача, в Нуэво-Леон уже поставили партию, но мы хотим большего, нас 5,5 миллиона, а мы получили 19 тысяч», — пояснил министр.

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Глава ведомства не уточнил дату своего визита в Россию, но заявил о твёрдом намерении начать переговоры по приобретению и производству российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что власти Мексики могут использовать до 24 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства. Предварительные договорённости на этот счёт уже достигнуты.

Напомним, 13 января стало известно о принятом властями Мексики решении о начале вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Сначала прививка будет доступна гражданам из категорий повышенного риска. Первоочередная задача властей — в течение ближайших трёх дней вакцинировать более 400 тысяч работников сферы здравоохранения.

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