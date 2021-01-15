Сеул, , 09:35 — REGNUM Рекомендация гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлена ещё на месяц из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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По их словам, срок действия рекомендации продлён до 15 февраля.

Известно, что правительство Южной Кореи впервые обнародовало данную информацию 23 марта 2020 года. После чего рекомендация продлевалась каждый месяц.

Напомним, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки во всем мире выявлено более 697 тыс. Случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 91 млн.

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