15 января 2021 | Время чтения 5 мин

Как меняется и будет меняться Россия под управлением команды Михаила Мишустина? О спадах и траекториях роста, удачных решениях и неразрешимых трудностях.

Евгений Цоц, , 10:07 — REGNUM Год назад, 15 января 2020 года, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. На должность премьер-министра в этот же день он предложил Михаила Мишустина, руководителя Федеральной налоговой службы, имеющего также опыт работы в коммерческих структурах. Уже на следующий день, 16 января, Государственная дума РФ поддержала кандидатуру.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мишустину удалось существенно обновить состав правительства, однако резкой смены курса не произошло. В частности, не была отменена пенсионная реформа. Новый премьер-министр сосредоточился на совершенствовании механизмов работы исполнительной власти, а также конкретизировал планы по развитию экономики. Однако приступить к их реализации в полной мере не удалось из-за непредвиденного обстоятельства — пандемии коронавируса. Несколько месяцев основные усилия были направлены на отражение удара эпидемии, а после — на восстановление наиболее пострадавших отраслей. За год работы нового правительства улучшений в экономике, по объективным причинам, жители России не увидели. Напротив, из-за вызванного коронавирусом кризиса произошёл всплеск безработицы, инфляция превысила плановые показатели, многие граждане оказались вовлечены в борьбу за то, что у них было.

Большие ожидания вызваны тем, что правительство Мишустина начало с низкого старта — комплекса различных экономических проблем, в том числе слабого реального сектора. Это показала, к примеру, ситуация с вакцинацией населения. Российские учёные первыми в мире разработали вакцину от коронавируса, Россия первой начала её применять. Но с середины августа, когда средство зарегистрировали, уже несколько месяцев не удаётся перейти к промышленным объёмам выпуска. По данным сайта gogov.ru, отслеживающего статистику вакцинации, к 15 января в мире привили 32 млн человек, в Израиле и ОАЭ — уже четверть населения (2 млн и 1,5 млн человек соответственно), рубеж в 10 млн перешагнули в США, Китае.

Вакцинация от коронавируса Zdravalt.ru

В России достижения скромнее. Больше всего вакцинировано первой дозой «Спутник V» в Москве — 140 тыс. человек. Об этом в телеэфире 14 января рассказал мэр города Сергей Собянин. В Подмосковье привиты 20 тыс. жителей, в Санкт-Петербурге — 18 тыс. жителей. Во всех остальных регионах число вакцинированных меньше 10 тыс. человек. Наиболее оптимистичные данные сообщили в РФПИ, по ним к 10 января в России вакцинировали 1,5 млн человек. Однако подробностей и объяснения расхождений нет.

Причина отставания понятна: таково современное состояние российской промышленности. Лекарственные производства в России приходится создавать с нуля, тогда как зарубежные фармацевтические гиганты, обладающие нужной инфраструктурой, сумели наладить быстрый выпуск. И сейчас большим вызовом российской власти станет готовящийся со следующей недели переход к массовой вакцинации.

Да что вакцина? Весной, в начале пандемии, резко исчезли из продажи медицинские маски. Обычное, примитивное изделие сложно было отыскать даже в аптеках столицы. Региональные чиновники советовали населению самостоятельно шить индивидуальные средства защиты из марли и других материалов. Понадобилось время, чтобы наладить изготовление товара в нужных масштабах.

Плохи дела не только в экономике. Ужасает ситуация в демографии, где разница между смертностью и рождаемостью стремительно увеличивается. И дело здесь не только в высокой смертности из-за пандемии и других причин, но и в снижающейся рождаемости. За 11 месяцев 2020 года в России родились 1,3 млн младенцев — примерно на 60 тыс. меньше, чем годом ранее.

Новорожденный Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

И это притом, что большую часть года население страны провело на самоизоляции, удалёнке, с семьёй. Условия вроде бы должны способствовать деторождению. Но беби-бума не случилось. Есть ли в этом доля ответственности власти? Безусловно. В России не видно ясной стратегии для демографического роста. Существуют государственные меры по улучшению демографии, но являются ли они таковыми на самом деле? Пока нет поводов говорить об эффективности. Хочется видеть не только составление программ, но и результаты. А они возможны, если смотреть в корень проблемы и предпринимать смелые действия, меняющие ситуацию.

Впрочем, действия антикризисные правительства во время пандемии заслуживают и положительных отзывов. Чего стоит, например, ход с льготной ставкой и сниженным первоначальным взносом по ипотеке. Замерший рынок новостроек получил волну мощнейшего спроса и отыграл спад апреля-мая. В Москве и Подмосковье ажиотаж взвинтил цены на недвижимость.

Но главная реформа, которую проводит правительство Мишустина, — административная. Её важной частью является цифровизация. Выясняется, что многие действия, которые всегда выполняла бюрократическая система, могут быть достигнуты электронными сервисами. Правильно настроенный портал госуслуг и интегрированные базы данных способны, словно иголка, сдуть огромный пузырь всевозможных процессов. Кажется, всё меняется, и автоматические выплаты по электронному заявлению, возможно, совершили мини-революцию социальных услуг в России. Мишустин отмечает, что зачастую граждане России не знают о положенных льготах и выплатах и поэтому их не получают. Стоит добавить, что и у государства не всегда есть возможности для существенной поддержки граждан. И многие социальные услуги или компенсации, хотя и полезны, не вызывают желания очно обращаться в государственные службы. В крупных же городах, таких как Москва, сама поездка в государственную структуру может обойтись дороже, чем размер помощи.

Единый портал госуслуг Gov.cap.ru

Сам Михаил Мишустин в будущее смотрит с оптимизмом. В обращении к участникам Гайдаровского форума он заявил, что сейчас наступает переломный момент кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, после которого ситуация начнёт улучшаться. И уже к концу 2021 года получится достичь устойчивого роста.

«Наступает переломный момент кризиса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, сдерживающие экономическое развитие и торговлю. Правительство запустило ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей. Часть из них будет действовать в текущем году в рамках реализации общенационального плана, цель которого — вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», — сказал он.