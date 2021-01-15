Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон активирует работу Национальной гвардии в преддверии протестов из-за инаугурации избранного президента Джо Байдена, передает 15 января CNN.

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Национальная гвардия Калифорнии выделила 1400 сотрудников для «защиты общественной безопасности, важной инфраструктуры, и законов первой попрании Конституции», — сообщил губернатор Гэвин Ньюсон 14 января.

«В свете событий, произошедших в Вашингтоне, Калифорния предпринимает важные шаги для обеспечения общественной безопасности, безопасности штата и также предпринимает необходимые меры, чтобы не допустить подобных акций в нашем городе», — добавил он.