Нью-Дели, , 09:29 — REGNUM Индия готова поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны, однако принятие такого решения займет некоторое время. Об этом 15 января сообщил официальный представитель индийского МИД Анурага Шривастава, его слова приводит газета The Hindu.

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По словам дипломата, вакцинация от COVID-19 на территории Индии еще только начинается.

«Пока рано давать конкретный прогноз по поставкам вакцин в другие страны, поскольку мы все еще составляем графики производства этих препаратов и оцениваем их доступность внутри страны. Решение о зарубежных поставках вакцины может занять некоторое время», — заявил Шривастава.

Также, по данным журналистов издания, в числе первых созданный в Индии препарат получат Непал и Бангладеш, связанные с поставками вакцины вопросы 15 января в Нью-Дели обсудят глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар со своим коллегой из Непала Кумаром Гьявали.

При этом власти Бангладеш на текущей недели запросили первую партию в 30 тыс. доз вакцины в Индийском институте сыворотки в городе Пуна. Кроме того, указывается, что в ближайшее время два млн доз индийской вакцины Bharat Biotech будут направлены спецрейсом из Мумбаи в Бразилию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Индии начнется общенациональная кампания вакцинации от COVID-19. За все время пандемии в стране выявлено в общей сложности 10 527 683 носителя коронавирусной инфекции.