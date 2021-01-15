Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать механизмы поддержки предпринимателей, основанные на новой регуляторной политике. Об этом глава государства заявил 15 января на совместном заседании палат парламента.

Президент призвал депутатов обратить внимание на поддержку малого и среднего бизнеса. Токаев отметил, что ранее давал поручение внедрить «регулирование с чистого листа». Этот механизм призван снизить издержки по открытию и ведению бизнеса.

Глава государства добавил, что правительство готовит соответствующий законопроект, который планируется внести в парламент в июне 2021 года.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане предполагается принять систему государственного планирования, основанную на новых принципах, а также новую концепцию госуправления.

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