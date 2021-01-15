Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Официальные учётные записи президента и вице-президента США, а также Белого дома в Twitter будут переданы новой администрации избранного президента Соединённых Штатов демократа Джозефа Байдена после его инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

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В Twitter уточнили, что речь идёт о пяти аккаунтах — @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS и @PressSec. Доступ к этим учётным записям сначала будет передан Национальному управлению архивов и документации. Публикации и хронология учётных записей будут храниться в открытом доступе, а «их названия будут обновлены с тем, чтобы отражать то, что они перемещены в архив. Например, учётная запись администрации Трампа @POTUS будет публично заархивирована как @POTUS45. Также как учётная запись администрации Барака Обамы была заархивирована как @POTUS44.

После завершения процесса архивации эти официальные учётные записи будут преданы Twitter во владение администрации Байдена.

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Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена намечена на 20 января. Ранее его избирательный штаб призвал граждан страны воздержаться от поездок в Вашингтон в день церемонии вступления демократа в должность главы государства из-за ситуации с коронавирусом, а также беспорядками в Вашингтоне в первой декаде января.

Также известно, что 20 января сторонники действующего американского президента Дональда Трампа намерены провести в онлайн-формате альтернативную инаугурацию.

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