Вашингтон, , 09:06 — REGNUM В Соединённых Штатах крайне правые группировки планируют проведение протестов в день инаугурации демократа Джо Байдена, пишет газета The Washington Post.

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По данным издания, экстремисты могут провести ряд протестов по всем США с участием вооруженных, в том числе взрывчаткой, митингующих.

Кроме того, американские правоохранители не исключили нападения на здание Конгресса и Белый дом.

Также сообщается, что некоторые американские законодатели в связи с угрозами расправы наняли охранников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США отслеживает сигналы о возможных вооружённых протестах в Вашингтоне в преддверии инаугурации кандидата в президенты Джо Байдена.

Беспокойство у сотрудников спецслужбы вызывает «большое количество» обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и столицах штатов.

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