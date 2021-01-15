Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Новая система государственного планирования в Казахстане будет принята 29 января на заседании высшего совета по реформам. Об этом 15 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента.

По его словам, на заседании также планируется принять план развития страны до 2025 года и новую концепцию государственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Нур-Султане проходит совместное заседание палат парламента, связанное с первой сессией Мажилиса (нижней палаты) седьмого созыва. Парламентские выборы в республике прошли 10 января.

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