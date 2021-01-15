Берлин, , 09:01 — REGNUM Полная стратегическая автономия ЕС, вопрос о которой назрел давно, невозможна без самого активного участия ФРГ, заявил бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль в статье, вышедшей 15 января в The Strategist.

«Brexit поднимает давно назревшие стратегические вопросы о внутреннем единстве и внешнем положении ЕС, и некоторые из них, скорее всего, удастся решить быстро. Таким образом, Франция и Германия должны искать общие пути для ЕС, используя возможности, которые предлагает автономия, не забывая при этом об ограничениях», — отметил он.

По словам Габриэля, в этом отношении важна позиция Германии, чьи граждане, помня о роли своей страны во Второй мировой войне, крайне скептически относятся к геополитике. Однако ЕС не может стать истинной геополитической силой без того, если Германия не будет делать свой экономический, политический и, безусловно, военный вклад на полную.

«Проблема, конечно, в том, что слишком многие граждане ФРГ сами по-прежнему с подозрением относятся к «геополитике» или цепляются за чувство морального превосходства, которое не позволяет им защищать европейские интересы», — обратил внимание бывший вице-канцлер.

«В этом контексте у Франции было полное право начать дебаты о европейской стратегической автономии. Теперь же мяч на стороне Германии», — добавил он.

При этом любая такая автономия не может, по мнению бывшего вице-канцлера, формироваться таким образом, который бы шел вразрез с трансатлантическим партнерством.

«Даже самые мечтательные еврооптимисты не будут обоснованно утверждать, что ЕС может добиться успеха в XXI веке без тесного стратегического партнерства с США», — подчеркнул Габриэль.