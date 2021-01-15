Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM В своём заявлении об отставке правительства Бурятии, прозвучавшем сегодня, 15 января, глава республики Алексей Цыденов заявил о необходимости определённых структурных изменений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации.

При этом никаких персональных замечаний министрам названо не было. Глава в заключении попросил коллег продолжить работать до того, как будут утверждены новая структура правительства и состав.

«Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — отметил он.

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