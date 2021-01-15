Грозный, , 08:51 — REGNUM Тем чеченцам, которые уехали в 90-е годы в Европу и оттуда пытаются обвинять Чечню в нарушении прав человека, будут рады на родине. Им простят их заблуждения и, если они в чем-то виноваты, накажут. Об этом заявил 14 января глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с участием депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, председателя парламента региона Магомеда Даудова и руководства правоохранительных органов и других официальных лиц.

«Времена ичкерийских сказок прошли, народ понял, кто есть кто, и потому эти сказочники были вынуждены бежать в Европу, где в итоге перессорились между собой. Однако им всегда будут рады дома, пусть они и ведут себя, как Соловьи-разбойники, которые любят наводить смуту»,— приводит слова Кадырова ИА «Грозный-Информ».

При этом чеченский лидер отметил, что для того, чтобы называться чеченцем, мало просто знать язык и родиться в Чечне, надо «соответствовать понятию «чеченец» и чтить «Кодекс чести».

«Мы простим заблудшего, накажем виновного, но также мы никогда не позволим наговаривать на нашу республику евроичкерийцам», — заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2013 году Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что в Чечне якобы имеются «расстрельные списки» бывших ичкерийцев. Все, кто уехал в связи с военными действиями, могут вернуться домой, но «никого призывать и уговаривать нет надобности», заявлял чеченский лидер.