Страсбург, Франция, , 08:49 — REGNUM Северная Македония может стать ещё «более уязвимой для инвестиций из Москвы и Пекина». Это приведёт к тому, что прогресс в достижении верховенства права будет перечёркнут. Такие опасения в поправках к проекту резолюции по итогам отчёта Еврокомиссии о Северной Македонии за 2019—2020 годы высказала группа евродепутатов.

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Парламентарии выразили особою озабоченность по поводу политических, культурных, экономических и энергетических связей правительства Северной Македонии с РФ, а также «колоссального роста российских инвестиций, поступающих в Северную Македонию через третьи страны», пишет RT со ссылкой на документ. По мнению еверодепутатов, это «скрывает истинный масштаб российского экономического следа и создаёт энергетическую зависимость».

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Также члены Европарламента обратили внимание на «растущую опасность» увеличения китайского и российского влияния на Балканский регион в целом.

С предложением добавить такие пункты к резолюции выступили парламентарий от Болгарии Ангел Джамбазки, испанский депутат Герман Тертщ и Чарли Веймерс, представляющий Швецию.

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