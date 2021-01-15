Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Европейские компании, предположительно, помогающие строительству газопровода «Северный поток — 2», действительно получили предупреждения о возможных санкциях со стороны Вашингтона. Об этом сообщил 14 января представитель Госдепартамента США.

Американский дипломат уточнил, что дополнительные санкции предусмотрены законом об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который в США начался 1 октября 2020 года. Санкции грозят тем, кто продолжает связи с проектом «Северный поток — 2».

«Те, кто поддерживает и участвует в этом проекте злонамеренного российского влияния, должны немедленно выйти из него или столкнутся с последствиями», — процитировал представитель Госдепа июльское заявление госсекретаря США Майка Помпео в беседе с ТАСС.

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Госдепартамент готовит список компаний, которые помогают реализации проекта, сообщает агентство Reuters. Предположительно, в него войдут компании, помогающие подводной укладке труб, страховые фирмы и предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, об угрозе введения новых американских санкций против ряда европейских компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», стало известно 13 января.

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