Челябинск, , 08:43 — REGNUM Директор челябинского национального парка «Таганай» Алексей Яковлев получил должность в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Он стал заместителем главы министерского департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий.

Глава региона Алексей Текслер поздравил Яковлева и поблагодарил за работу в качестве директора «Таганая». Он также выразил надежду на то, что нацпарки и особо охраняемые природные территории Южного Урала теперь будут находиться под особым вниманием на федеральном уровне.

Алексей Яковлев возглавлял «Таганай» с 2010 года. И.о. директора назначена Эльвина Новоселова.