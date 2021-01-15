Кейптаун, , 08:18 — REGNUM Африканский союз (АС) получил почти 300 миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление советника Африканских центров по контролю заболеваний (CDC) Никеза Ндемби.

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Нынешний председатель АС, президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее заявлял, что Африке в целом потребуется 1,5 миллиарда доз для иммунизации 60% ее населения. На континенте проживает более 1,2 миллиарда человек.

Однако отдельные африканские страны не рассчитывают исключительно на вакцины, которые будут распределяться Африканским союзом между странами континента, а ведут собственные переговоры о закупках вакцин и других фармацевтических препаратов.

На прошлой неделе в ЮАР объявили, что страна получит первый миллион доз вакцины от Института сывороток Индии (SII) в январе и дополнительные 500 000 доз в феврале.

По данным CDC, на Африканском континенте выявлено более трех миллионов случаев заражения коронавирусом и более 73 500 смертей.

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