Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Военнослужащий Национальной гвардии США Джейкоб Фрэкер арестован полицией штата Вирджиния в связи с предполагаемым участием в беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне. Об этом говорится в распространённом 14 января заявлении Нацгвардии Вирджинии.

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В документе отмечается, что Нацгвардия штата «проведёт расследование по этому поводу», по завершении которого «сможет предоставить дополнительную информацию».

В настоящее время Фрэкер является единственным военнослужащим, арестованным в связи с попыткой захвата здания Конгресса США. Во время происходящего он не находился при исполнении своих служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что участники недавних беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне предстанут перед правосудием.

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