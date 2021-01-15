Москва, , 07:09 — REGNUM Постоянное желание демократов в США применить процедуру импичмента может вернуться к ним «бумерангом», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом 15 января он написал в своем Telegram-канале.

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Сенатор напомнил, что республиканцы уже начали готовить обвинения против кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена.

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию», — отметил он.

При этом Пушков признал, что импичмент демократа можно будет осуществить только спустя два года.

«До выборов 2022 года в конгресс это нереально — у республиканцев нет большинства в палате представителей, но их отделяет от демократов всего 5 мест. Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин объявила о планах внести на рассмотрение этого законодательного органа проект резолюции об импичменте Джо Байдену уже 20 января — сразу после его инаугурации.

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