Москва, , 05:48 — REGNUM Итоги парламентских выборов в Казахстане показали, что население республики поддерживает курс руководства страны, сообщили 14 января в пресс-службе министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что поддержка гражданами ведущих политических сил страны — партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») и Народной партии Казахстана — осуществлялась в полном соответствии процедур демократическим стандартам, носила свободный характер и была открытой для мониторинга, что подтвердили международные наблюдатели, включая миссии Исполкома СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

«Это указывает на широкую поддержку народом Казахстана проводимого руководством республики курса на развитие и обеспечение благосостояния ее граждан при поддержке ведущих политических сил страны», — говорится в сообщении.

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Выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана прошли 10 января, ЦИК республики признал их состоявшимися. По итогам голосования «Нур Отан» получила 76 мандатов, «Ак Жол» — 12 мандатов, НПК — 10 мандатов. Ещё девять мест распределены между представителями Ассамблеи народа Казахстана.

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