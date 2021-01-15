Москва, , 05:29 — REGNUM Блокировка официальных аккаунтов политиков, организаций и СМИ в социальных сетях требует незамедлительной реакции. Так руководство соответствующих интернет-сервисов почувствует на себе весь уровень создаваемого дискомфорта, заявила 14 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

"Самое важное на сегодняшний момент — это моментально реагировать на блокировку привлечением внимания к ней», — сказала она.

Захарова добавила, что западное сообщество ужаснулось произволу в соцсетях только сегодня, в то время как в России его наблюдают достаточно давно.

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Напомним, 14 января администрация социальной сети Twitter ограничила доступ к официальной странице, посвящённой российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Спустя несколько часов страница была разблокирована с объяснением, что в отношении неё якобы была предпринята попытка взлома.

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