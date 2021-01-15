Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Допрос Дональда Трампа — младшего, который является старшим сыном действующего американского президента Дональда Трампа, намерен провести генпрокурор столицы США Вашингтона Карл Расин, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Речь идет о расследовании дела о возможном нецелевом расходовании средств, собранных для проведения инаугурации Трампа после выборов 2016 года.

Ранее на допрос по указанному процессу была вызвана дочь главы государства Иванка Трамп. Она назвала расследование очередной «политически мотивированной демонстрацией мести».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стало известно, что Дональд Трамп хочет заранее помиловать своих детей, а также других лиц из его окружения.

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