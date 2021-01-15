Москва, , 03:59 — REGNUM Готовность Украины к компромиссу с Россией в отношении Крыма — чисто политическое заявление представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука, и оно не связано с реальностью. Об этом 15 января заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия»).

«Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. Это исключено. Статус полуострова однозначен — это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это», — цитирует РИА Новости депутата.

Шеремет добавил, что урегулирование проблем, возникших между Россией и Украиной, должно начаться с признания Киевом выбора жителей Крыма, который был сделан на референдуме в 2014 году. Напомним, тогда за присоединение к России проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Леонид Кравчук предложил уладить противоречия между Россией и Украиной путём переговоров по Крыму, объявив о готовности киевских властей пойти на «компромиссы» во время переговоров.

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