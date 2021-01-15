Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Сенат Конгресса США уже через час после инаугурации следующего избранного президента США Джо Байдена начнёт рассмотрение обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента. Об этом 14 января сообщает газета Politico.

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По её данным, заседание верхней палаты по этому вопросу начнётся 20 января в 13:00 по местному времени, если только до это момента сенаторы не примут другого решения, что маловероятно. Отмечается, что торжественная церемония вступления в должность нового президента США традиционно проходит в Вашингтоне на ступенях Капитолия ровно в полдень.

Напомним, избранный президент США Джо Байден может вслед за действующим главой Белого дома Дональдом Трампом оказаться под угрозой импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что палата представителей США объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, вердикт по этому процессу не будет вынесен в Сенате до истечения срока полномочий нынешнего главы Белого дома, который заканчивается 20 января.

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