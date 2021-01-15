Пхеньян, , 03:16 — REGNUM На военном параде, прошедшем 14 января в Пхеньяне в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), КНДР впервые представила стратегические баллистические ракеты подводного базирования. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении говорится, что в ходе военного парада на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна «одну за другой» демонстрировали «самое мощное оружие в мире — стратегические баллистические ракеты подводного базирования». Что показывает «мощь революционных вооружённых сил» КНДР.

Отмечается, что на параде также были показаны новейшие образцы самоходных артиллерийских установок (САУ) и тактических ракет.

Напомним, во время военного парада 10 октября 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, впервые был представлен подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) на 11-осном шасси со сверхтяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. По оценке экспертов она способна доставить ядерную боевую часть массой от 2 до 3,5 тонны в любую точку континентальной части США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января, на следующий день после закрытия VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), на Пхеньянском крытом стадионе состоялся большой праздничный концерт.

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