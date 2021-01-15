Киев, , 03:08 — REGNUM В министерство здравоохранения Украины не поступали регистрационные документы на российскую вакцину «Спутник V», заявил 14 января глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, от компании «Биолек», которая занимается регистрацией вакцины на Украине, поступило только заявление, однако его недостаточно для прохождения процедуры.

«Шестого января компания «Биолек» подала заявление в Государственный экспертный центр относительно регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления, никаких регистрационных документов, ни досье — больше ничего», — сказал Степанов.

Ранее, напомним, на харьковском фармацевтическом предприятии «Биолек» сообщали, что передали необходимый комплект документов на регистрацию «Спутника V».

При этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечал, что отказ власти или препятствование процедуре регистрации вакцины на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса.

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