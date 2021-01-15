Буэнос-Айрес, , 02:50 — REGNUM Закон о легализации абортов в Аргентине 14 января подписал президент страны Альберто Фернандес. Об этом он заявил в ходе церемонии в президентском дворце.

«Для многих женщин сегодняшний день, это окончание многолетней борьбы, в которой они добивались того, чтобы аборт перестал быть преступлением», — сказал Фернандес.

По словам президента, им также был подписан закон, направленный на поддержку женщин во время беременности и первые три года после рождения ребёнка. Что является «важным шагом» для достижения в обществе большего равноправия.

Напомним, до последнего времени искусственное прерывание беременности являлось в Аргентине уголовно наказуемым преступлением. Аборт был разрешён только в случае изнасилования или угрозы для жизни беременной женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, верхняя палата парламента Аргентины поддержала закон, предусматривающий легализацию абортов в стране. Ранее данная инициатива была поддержана нижней палатой парламента страны.

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