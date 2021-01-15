Брюссель, , 02:45 — REGNUM Подготовку к проведению забастовки из-за недавних беспорядков в бельгийской столице Брюсселе начал профсоюз полиции города. Об этом сообщается на сайте организации.

Полицейские не довольны тем, что бургомистр коммуны Сен-Жосс Эмир Кир фактически санкционировал акцию протеста, итогом которой стало столкновение со стражами порядка, а также поджег комиссариата.

В профсоюзе также отметили, что Кир не попытался предпринять необходимых мер безопасности. В забастовке будут участвовать полицейские из округа Брюссель-Норд, а также подразделения федеральной полиции.

Глава профсоюза Винсент Жиль предупредил, что акцией могут воспользоваться провокаторы, целью которых являются новые беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Брюсселе акция протеста «Справедливость для Ибрагима» переросла в беспорядки. Протестующие собрались на мероприятии из-за гибели темнокожего бельгийца Ибрагима Барри, который после задержания 9 января умер в полицейском участке. Они выступили против полицейского произвола.

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