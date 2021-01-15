Киев, , 02:32 — REGNUM Блогер Анатолий Шарий планирует посетить Россию для вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил 14 января в эфире телеканала «112 Украина».

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»Я впервые, наверное, за 12 лет посещу Российскую Федерацию», — сказал он и добавил, что планирует получить вакцину «Спутник V».

Свой выбор Шарий объяснил тем, что эта вакцина, в отличие от западных разработок, опробована на людях, а не на обезьянах. «Я же не мартышка, чтобы на мне пробовать», — заявил он.

Блогер напомнил также, что в Норвегии зафиксировали смерть 23 человек, которым была сделана прививка от коронавируса вакциной компании Pfizer.

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