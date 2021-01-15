Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США отслеживает сигналы о возможных вооружённых протестах в Вашингтоне в преддверии инаугурации кандидата в президенты Джо Байдена, заявил 14 января глава ведомства Кристофер Рэй на брифинге по обеспечению безопасности церемонии.

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По его словам, беспокойство у сотрудников спецслужбы вызывает «большое количество» обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и столицах штатов.

«Мы отслеживаем все приходящие «наводки», будь то призывы к вооруженным протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января», — объяснил он.

Рэй сообщил также, что ФБР арестовало более сотни участников беспорядков в Вашингтоне 6 января и опознало более 200 подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, пошла штурмом на Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли, по некоторым данным, пять человек.

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