Симферополь, , 02:03 — REGNUM Киевским властям следует дать ответ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) за устроенную водную блокаду Крымского полуострова, заявил 14 января первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Так он прокомментировал согласие ЕСПЧ частично рассмотреть жалобу Украины на Россию, которая якобы ответственна за нарушения прав человека в Крыму.

«Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала, — цитирует РИА Новости собеседника, — Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе».

Он добавил, что Киев должен ответить в ЕСПЧ и за другие нарушения, включая числе энергетическую блокаду, устроенную в отношении Крыма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Страсбургский суд признал частично приемлемыми для рассмотрения некоторые жалобы киевских властей, по мнению которых в Крыму с 2014 года нарушались права граждан.

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