Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Крупнейшие американские авиакомпании запретили пассажирам сдавать оружие в багаж на рейсах в Вашингтон. Такая мера предпринята в дни перед инаугурацией кандидата в президенты США Джо Байдена, следует из распространённых пресс-релизов авиаперевозчиков.

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Запрет на перевозку оружия в багаже поддержали American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, а также Alaska Airlines. Он относится к трём главным аэропортам в Вашингтоне: имени Рейгана, имени Даллеса и Балтиморскому аэропорту.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) принять меры для предотвращения угроз перед инаугурацией Байдена, которая должна состояться 20 января.

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Кроме того, сегодня в столицу США направлены более 20 тыс. солдат Национальной гвардии США, которые будут задействованы для обеспечения правопорядка. Сам Трамп призвал использовать все имеющиеся ресурсы для поддержания порядка в Вашингтоне.

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